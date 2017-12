Refinaria da Petrobras no Japão não será vendida este ano, diz CEO A refinaria da Petrobras em Okinawa, no Japão, segue no plano de desinvestimento da estatal, mas o negócio não será fechado este ano, disse nesta quarta-feira a presidente da companhia, Maria das Graças Foster, durante audiência na Câmara, para esclarecer denúncias de corrupção na empresa.