Refinaria Repar no PR ainda não voltou a funcionar, diz ANP A refinaria Repar da Petrobras, no Paraná, ainda não voltou a operar, mas deve retomar operações "por esses dias", disse a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, após um evento no Rio de Janeiro.