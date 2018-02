Reforma vai recuperar igreja de 1787 no centro de SP

Com infiltrações em toda a estrutura e infestação por cupins, a Igreja das Chagas, como é conhecida, foi lacrada pela Prefeitura em fevereiro do ano passado, sob risco de ruir. A reforma emergencial, iniciada em março, foi detalhada nesta semana no Diário Oficial do Estado: terá prazo de seis meses para ser finalizada, custo de R$ 140.995,36 e priorizará recuperação do telhado e escoamento das águas da chuva, com substituição de canalização subterrânea. Os custos serão responsabilidade do Estado, conforme compromisso assumido em 2006 por decreto do então governador Cláudio Lembo (DEM). A igreja é tombada nas esferas estadual e municipal.

Em mais de dois séculos, a Igreja das Chagas foi acumulando valiosos objetos históricos. São 42 quadros com motivos religiosos - entre eles, de José Patrício, expoente das artes no Brasil Colônia -, dezenas de estátuas, restos mortais de personagens históricos (como o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar), livros de religião e atas de conselhos realizados desde 1760. A fim de divulgar esses objetos, a Ordem Terceira pretende construir um museu em oito salas do piso superior. ?Essa igreja é uma sala de aula. Num futuro próximo, depois de tanto tempo lutando por melhorias, esperamos mostrar direito o que guardamos aqui?, resume Sobral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.