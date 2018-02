Reformas retiram camelôs da Rua 25 de Março, em SP

?Enquanto não pegam a gente, ficamos por aqui?, disse um ambulante sem TPU na região. Para driblar a fiscalização, os ambulantes recolhiam as mercadorias quando notavam a presença da guarda e montavam as barracas logo após a sua passagem. Para a operação específica na Rua 25 de Março, mais de cem agentes, entre PMs, GCMs e funcionários da Subprefeitura da Sé, foram deslocados para a via. O objetivo era impedir que ambulantes montassem barracas nas calçadas e coibir outras irregularidades, como infrações de trânsito.

Apesar de os camelôs atuarem na via mesmo com a presença da polícia, a circulação de pedestres nas calçadas da Rua 25 de Março ocorria sem interferências, depois da retirada dos 74 ambulantes legalizados pela Coordenadoria das Subprefeituras. Eles foram transferidos para um bolsão na Praça Coronel Fernando Costa por um prazo de cem dias, para execução de obras de conservação da rede de drenagem da via. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.