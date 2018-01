Refresco mexicano Mais leve que suco de fruta, mais divertida e gostosa que água pura, a água fresca ou refresco é uma versão bem suave de suco. Ou, se preferirem, uma água incrementada. Essa especialidade mexicana pode ser feita com sementes, como tamarindo, ou até com alguns grãos. Mas como aqui (nos Estados Unidos) estamos no verão, fico com as frutas: melão (ou seu primo, pepino), papaia, abacaxi ou qualquer tipo de cereja e ameixa. Pegue a polpa de um melão, sem as sementes – a quantia deve ser equivalente a quatro xícaras – e ponha no liquidificador. Adicione água (ou água e gelo) o bastante para fazer um purê. Continue pondo água e batendo, até que a proporção de água e fruta fique igual (meio a meio). Veja também: Receita de refresco mexicano Mark Bittman ensina a preparar o refresco mexicano (dublado) Mark Bittman ensina a preparar o refresco mexicano (em inglês) Açúcar é opcional. Um xarope simples, que dissolva instantaneamente, facilita as coisas, mas açúcar granulado, bem mexido para se dissolver, também resolve. Eu gosto de um toque de lima. Pronto. É para sair um drinque gostoso e bem fresco, e muito resfrescante. E é exatamente o que ele é. Se quiser que fique um pouco gaseificado, use só metade da água da receita e complete a medida com água com gás e misture no copo. E se quiser algo mais "forte", aproveite a mesma receita mas acrescente rum ou tequila. Ervas picadas (hortelã, em especial, mas outras também vão bem) são ótimas para dar o toque final à bebida.