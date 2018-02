Região Sul registra temperaturas próximas de 0ºC

Na medição das estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Vacaria (RS) registrou 2,5ºC abaixo de zero. Também no Rio Grande do Sul, Quaraí registrou temperatura de 0ºC e São José dos Ausentes, de 0,4ºC. A cidade gaúcha de Santa Rosa e a catarinense São Joaquim registraram 0,5ºC. Alegrete e Soledade, no Rio Grande do Sul, e Caçador (SC) tiveram temperatura de 1ºC.

Em Lagoa Vermelha (RS) os termômetros chegaram a marcar 1,1ºC, e em Joaçaba (SC), 1,2ºC. A cidade gaúcha de Bento Gonçalves teve 1,4ºC. No Paraná, a menor temperatura registrada pelo Inmet foi de 1,7ºC em General Carneiro. Foz do Iguaçu registrou 2,6ºC.

A massa polar sai do Sul do País até a noite de hoje em direção ao oceano, permitindo o aumento da temperatura a partir de amanhã. Porém, outra frente fria com uma nova massa polar forte já é esperada para o fim desta semana.