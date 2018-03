Régis Bittencourt e Fernão Dias ganham 37 radares fixos A rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, e a Fernão Dias, que liga a capital paulista a Belo Horizonte, vão ganhar reforços na fiscalização da velocidade. A Arteris, concessionária das duas rodovias, colocou em operação na última sexta-feira, 28, 37 radares fixos ao longo das duas estradas. Os equipamentos estão em fase de testes e podem começar a registrar o excesso de velocidade a qualquer momento. São 18 radares na Régis, sendo 14 no trecho paulista, e 19 na Fernão Dias - seis no Estado de São Paulo. Obedecendo a norma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar a data de início da fiscalização. De acordo com a concessionária, as rodovias já são fiscalizadas com o uso de radares móveis e câmeras de monitoramento.