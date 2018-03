Régis Bittencourt libera tráfego em acostamento

A concessionária informou que, na pista sentido Curitiba, há lentidão do km 342 ao km 345, do km 349 ao km 352 e do km 353 ao km 362, todos na região de Miracatu, como consequência do tráfego intenso.

Também há retenção, na tarde desta quinta, do km 435 ao km 442,8, na região de Registro (SP), devido a obras na ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape no km 442,8, que restringem o tráfego na faixa da direita. Os usuários seguem pela faixa da esquerda. Ainda no mesmo sentido, o tráfego está lento entre o km 41,8 e o km 42,8, na região de Campina Grande do Sul (PR), também devido ao grande fluxo de veículos no local.

Já na pista sentido São Paulo, a lentidão vai do km 365,8 ao km 352, na região de Miracatu (SP). Nesse mesmo sentido, também há retenção do km 47 ao km 44,1, na região de Campina Grande do Sul (PR). O motivo, em ambos os casos, é o alto fluxo de veículos.