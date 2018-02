Régis e Fernão somam 61 km de congestionamento

Duas rodovias federais, a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a Régis Bittencourt, ligação com Curitiba, tinham os piores congestionamentos na saída para o feriado de Natal, no início da tarde deste sábado, 21. Na Fernão, no trecho paulista, a fila de veículos tinha 39 quilômetros, indo do km 35, em Mairiporã, ao 74, em Atibaia. De acordo com a concessionária, apenas o excesso de veículos travava o tráfego. A Régis Bittencourt tinha pelo menos 22 quilômetros de congestionamento, no sentido de Curitiba. O tráfego parava no km 324, em Juquitiba, e a fila seguia até o km 346, em Miracatu.

O gargalo estava na Serra do Cafezal, trecho íngreme, de pista simples, que está em processo de duplicação, mas as obras só ficam prontas no início de 2017. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária da rodovia abriram uma faixa reversível na pista sentido São Paulo, mas o alívio foi pouco. O motorista Ernesto Guido, que seguida de Santana de Parnaíba para Cananeia, no litoral sul do Estado, gastou uma hora para descer a serra.

A chuva que caía em alguns pontos do trecho dificultava ainda mais o trânsito. Em outras rodovias, o excesso de veículos também causava lentidão. Na Castelo Branco, às 12 horas, o afunilamento de três faixas para duas no km 79, acesso de Sorocaba, causava um congestionamento de 17 quilômetros. O trânsito seguia lento com paradas a partir do km 62, em Mairinque. Havia filas de carros também entre São Paulo e Barueri e na chegada ao pedágio de Itapevi. A concessionária atribuiu a lentidão ao excesso de veículos. O advogado Cesar Toledo, de Itu, se irritou. "Pagamos um pedágio caro e todo feriado é esse caos."

A Rodovia dos Bandeirantes tinha 2 quilômetros de carros parados entre o km 26 e o 28, na saída de São Paulo, por volta do meio-dia. O trânsito seguia lento até Jundiaí. Na Anhanguera, havia lentidão na passagem por Jundiaí, do km 58 ao 60. No Sistema Anchieta-Imigrantes, havia lentidão na descida da Serra do Mar nas duas rodovias. O tráfego na Anchieta chegava a parar.