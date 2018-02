Régis tem 30 km de lentidão após liberação da pista

Por volta das 14h30, a via tinha 34 quilômetros de engarrafamento no sentido São Paulo, e 31 quilômetros na pista em direção a Curitiba. A previsão da Autopista Régis, concessionária que administra a via, é que o tráfego seja normalizado apenas no início da noite.

A colisão frontal entre duas carretas que transportavam maçã e madeira ocorreu às 5h30. Às 11h15, os dois veículos continuavam pegando fogo. Outras quatro carretas e um veículo de passeio também se envolveram no acidente. As pistas foram totalmente liberadas às 13 horas.

O acidente envolveu 11 pessoas, sendo que oito delas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros de Juquitiba, São João, Registro e ao Hospital Geral de Itapecerica.