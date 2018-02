Régis tem lentidão de mais de 20 km em cada sentido A Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Estado do Paraná, continuava totalmente bloqueada no dois sentidos por volta das 11h15 de hoje na altura do quilômetro 347, em Juquitiba, no interior paulista. Segundo a concessionária Autopista, no sentido São Paulo, a estrada acumulava 24 quilômetros de congestionamento. Já no sentido Curitiba, a lentidão chegava a 22 quilômetros. A previsão é de que as faixas comecem a ser liberadas para o tráfego a partir das 13 horas.