Registro de suspeita de dengue cresce 347% na Bahia

Nos três primeiros meses do ano, a quantidade de pessoas com suspeitas de dengue atendidas na Bahia já ultrapassa o total de notificações de todo o ano passado. De acordo com o novo balanço do avanço da doença no Estado, divulgado no fim da tarde desta segunda-feira, 6, pela Secretaria da Saúde, do primeiro dia de 2009 à última semana de março foram notificados 40.203 casos suspeitos de dengue clássica na Bahia, número 347% maior do que no mesmo período do ano passado (8.992) e superior, também, ao total registrado em 2008 (37.273).

O levantamento também mostra que a incidência da doença voltou a ter aceleração no Estado. Depois de três semanas com média entre 5 mil e 6 mil notificações, a última semana de março registrou 7.897 casos, ultrapassando pela primeira vez no ano a marca de mil notificações por dia. Além desses, há 295 casos de formas mais graves da dengue confirmados na Bahia, além de 449 sendo investigados. Teme-se que, com o avanço da estação chuvosa no Estado, com previsão de duração até agosto, a doença avance ainda mais rapidamente.

Chama a atenção, também, o aumento no número de mortes suspeitas de terem sido causadas pela doença no Estado, bem como as confirmadas. Até hoje foram confirmadas 32 mortes pela doença e há 46 casos sendo investigados. Na semana passada, havia 29 confirmações e 36 óbitos sendo investigados. A diferença de 13 casos, entre confirmações e suspeitas, aponta que na última semana houve quase duas mortes diárias causadas pela doença no Estado.

A mais recente morte supostamente causado pela doença foi o de um menino de 7 anos, que não resistiu ao avanço da dengue hemorrágica e morreu na tarde de ontem, no Hospital João Batista Caribé, em Salvador, depois de passar um dia internado. Ele foi enterrado no fim da manhã desta segunda-feira, 6.