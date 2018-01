Regra de privacidade causa polêmica Se o domínio crescente do Google sobre aplicativos na web, como o Gmail e o Maps, já cria desconfiança e surtos de paranóia em alguns, o lançamento do Chrome tornou essas preocupações ainda mais agudas. Nas condições de serviço, a empresa afirmava que, ao concordar com os termos, o usuário passava ao Google os direitos sobre "qualquer conteúdo submetido, postado ou exibido" nas janelas do browser. Na quarta-feira passada, o termo foi corrigido, passando os direitos para os usuários. Outro ponto que levantou suspeitas foi o fato de que a permissão para que informações sobre a navegação fossem transmitidas para o Google – supostamente para ajudar no desenvolvimento do Chrome – estava em um local bem similar ao que costuma estar o "eu aceito" nos termos de serviço. Usuários desatentos ou apressados clicaram diretamente na opção, que na verdade permite um monitoramento maior das atividades realizadas com o navegador. É o Grande Irmão Google.