Regras para ‘blogar direito’ Eventos como o BlogWorld & New Media Expo tem como um dos méritos não apenas chamar atenção para o "boom" da mídia social e o debate de questões relativas à comunicação que se vê crescendo hoje em dia. Encontros como o de Las Vegas ajudam também a criar massa crítica sobre os fenômenos recentes, que ainda não viveram tempo suficiente para análises "de fora". Regras sobre como "blogar direito" ainda são muito relativas. Mas do BlogWorld foi possível sair com uma cartilha de dicas e conselhos de palestrantes para se dar bem (e aqui entenda-se ganhar dinheiro) com mídias sociais. A principal é tentar se tornar relevante a ponto de se transformar em autoridade sobre o assunto de que trata. Para os blogueiros reunidos lá, ser uma autoridade não significa impor sua verdade ao mundo, mas estar aberto a discussões e, principalmente, produzir conteúdo com consistência, "relevância" e atualizado o bastante para levar o seu blog às primeiras páginas de mecanismos de buscas como o do Google. Agora, é o consumidor quem procura por aquilo que quer. Blogar "direito", portanto, é fazer-se sempre encontrado. Digamos que você tem uma loja de bijuterias feitas à mão, por exemplo, e quer usar um blog para divulgá-la. A dica de gente como Don K. Crowther, da BreakThrough Consulting, e do próprio Dave Taylor, é começar colocando conteúdo no seu blog sobre esses assuntos. Ofereça dicas e serviços e comente em todos os outros sites e blogs que falam sobre a mesma coisa que você, afirma Gavy Vaynerchuck. "O Google adora essa conversa entre sites e links que levam de um site para o outro." Outra dica é colaborar com as buscas utilizando palavras-chave e nomeando os posts e arquivos de fotos e vídeos de maneira mais inteligente. Evite chamadas genéricas como "Conheça a nova coleção" ou frases como "clique aqui" e crie links e títulos com a maior quantidade de informação possível: no nosso exemplo, o nome da loja, localização e os produtos que oferece. Seja também descritivo com as fotos e arquivos e não salve-os com nomes bizarros como "SJDASD.jpg". Em Las Vegas, mais de 200 expositores apresentaram produtos e idéias para facilitar a profissionalização de blogs. Vale a pena fuçar no www.blogcatalog.com, no www.blogtalkradio.com, www.whoopra.com e no www.prweb.com. Todos em inglês.