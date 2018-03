Regulador do Reino Unido restringe temporariamente venda a descoberto do BES

Em um comunicado, a Autoridade de Conduta Financeira disse que a proibição afeta qualquer pessoa negociando em qualquer local do Reino Unido no qual o instrumento seja negociado, com as únicas exceções para certos mercados realizando transações.

As ações do maior banco listado de Portugal foram suspensas na quinta-feira após cair cerca de 19 por cento em meio a temores sobre sua exposição a companhias do grupo controlado pela poderosa família Espírito Santo.

(Por Clare Hutchison)