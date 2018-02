Regulamentação bancária do Brasil cumpre norma do Comitê de Basileia

Citando relatório publicado pelo comitê, o BC afirma que a regulamentação brasileira recebeu nota "compliant", de plena conformidade, nível mais alto da escala de avaliação.

"Dos 14 componentes avaliados, 11 foram considerados como 'compliant'. Os demais componentes da avaliação foram considerados como em conformidade ampla", afirmou o BC.

O Brasil participou este ano do programa do comitê que avalia o grau de aderência da regulamentação prudencial de um país aos padrões mínimos acordados em Basileia (RCAP, na sigla em inglês) e referendados pelo G20. O Brasil é membro do Comitê de Basileia desde 2009.

"O RCAP, em conjunto com o do Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) realizado em 2012, pelo Banco Mundial e pelo FMI, confirmam que o sistema financeiro brasileiro é sólido e resiliente", disse o BC.

(Por Alberto Alerigi Jr.)