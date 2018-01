Rei saudita demite vice-ministro da Defesa

O decreto real revelou que a decisão de tirar o príncipe Khaled bin Bandar bin Abdul-Aziz do seu posto foi dada por recomendação do príncipe Salman, o ministro da Defesa. Não foi divulgada nenhuma razão para a ordem.

A Arábia Saudita está em alerta após tumulto no Iraque, onde militantes sunitas tomaram o controle de importantes cidades do governo liderado pelo xiita Nouri al-Maliki.

Movimentações na família que está no poder são acompanhadas de perto pelos sauditas e também no exterior, por possíveis pistas de quem poderá governar o maior exportador de petróleo do mundo, um país que também tem enorme influência sobre os muçulmanos por meio de sua tutela dos locais mais sagrados do Islã.

(Por Omar Fahmy)