Reinações com a pasta Adorada nos Estados Unidos, desprezada no resto do mundo, a pasta de amendoim está entre as mais saborosas e versáteis comidas industrializadas. Não vou falar das que levam açúcar, gordura hidrogenada ou conservantes químicos: não são dignas nem de usar o nome nem de nossa atenção. O uso mais frequente da pasta de amendoim é num prosaico sanduíche com geleia e pão de fôrma. Mas tem havido progressos na descoberta de outras possibilidades. Minhas próprias explorações mostram que ela combina bem com curries, frituras e noodles. A experimentação pode levar a boas coisas. No último inverno fiz com lentilha, vegetais e curry. Caiu bem. Cozinhe lentilha ou feijão e os vegetais que desejar, com alho e gengibre. Depois derreta manteiga com curry até dourar, ponha um bocado de pasta de amendoim e mexa. É um dal maravilhoso. A pasta de amendoim tem sido pouco explorada e acho que seus melhores dias ainda estão por vir.