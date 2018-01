Reino Unido anuncia regras contra pirataria

O relatório Digital Britain, anunciado nesta quinta-feira pelo ministro das Comunicações do Reino Unido, Lord Carter, determina que os provedores de internet do serão obrigados a recolher informações de usuários que distribuem conteúdo pirata por meio de suas redes e denunciar crimes virtuais. Veja também: Inglaterra revela plano para banda larga universal Indústria da música imita piratas digitais De acordo com o jornal britânico Financial Times, o governo britânico pretende criar uma nova agência regulatória para aumentar a proteção aos direitos autorais. A agência deverá contar com a colaboração dos provedores de internet e dos criadores de conteúdo para prevenir a pirataria. Pelas novas regras, os provedores de acesso à internet deverão monitorar suas redes e enviar mensagens de advertência aos assinantes que compartilharem online músicas e outros materiais protegidos pelo direito autoral, informando que a atividade é ilegal. Entretanto, as informações pessoais dos infratores reincidentes serão repassadas às autoridades somente sob ordem judicial. O secretário da cultura, Andy Burnham, também disse ao Financial Times que quer ensinar aos pais como proteger as crianças dos perigos online, mas afirmou que o relatório não traz um sistema de classificação etária dos sites. As novas regras são parte de um plano lançado pelo governo para modernizar e tornar mais seguros os meios e a infraestrutura de comunicação do Reino Unido.