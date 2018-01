Reino Unido cria lei para descarte e tratamento de lixo digital

O Reino Unido estuda adotar uma lei que vai estabelecer normas para o descarte de insumos tecnológicos e que também dará aos fabricantes a responsabilidade de receber e tratar o descarte de equipamentos eletrônicos. Chamada de Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), a norma estabelece que os fabricantes financiem processos de reciclagem de produtos, enquanto os revendedores assumam o papel de receplão de equipamentos e componentes descartados. Prevista para entrar em operação em 2005, a regulamentação ainda não entrou em vigor por conta de pressões políticas da indústria britânica de tecnologia. Entre os produtos estão PCs, consoles de videogame e outros eletrodomésticos, que perfazem um total de 1,2 milhão de toneladas de lixo eletrônico a cada ano, boa parte dos quais vão parar em aterros sanitários. Para acompanhar o processo, a Agência Ambiental britânica atua em conjunto com os revendedores, que informam a quantidade, tipo e a marca de produtos vendidos. Essas informações vão para um banco de dados e depois são usados pela agência na cobrança de contrapartidas dos fabricantes, segundo sua responsabilidade. A grande preocupação com o lixo digital é que muitos equipamentos eletrônicos utilizam produtos tóxicos em sua construção, que vão do polietileno usado nas carcaças plásticas ao chumbo dos microchips e que, temem os ambientalistas, podem contaminar o solo se não forem descartados com os devidos cuidados.