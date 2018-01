Reino Unido diz estar próximo de identificar suspeito de decapitar jornalista

"Estamos perto" de identificar o homem no vídeo, Westmacott disse ao programa "State of the Union", da CNN, no domingo.

"Estamos colocando muitos esforços nisso", disse ele, incluindo o uso de tecnologia de reconhecimento de voz para rastrear o assassino.

As autoridades britânicas estão tentando identificar o homem, que tem um sotaque londrino e foi apelidado de "Jihadi John" pela mídia britânica. A figura mascarada decapitou Foley em um vídeo divulgado na terça-feira e também ameaçou um segundo jornalista americano capturado, Steven Sotloff.

Foley foi sequestrado na Síria em novembro de 2012; Sotloff foi sequestrado em 2013.

Westmacott disse que o problema "vai além de um criminoso horrendo."

"Acredita-se que talvez até 500 súditos britânicos foram para a Síria e o Iraque para esta causa da jihad", disse ele.

(Reportagem de Eric Beech)