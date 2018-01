Reino Unido pode usar SMS para incriminar estupradores

A polícia britânica começará a utilizar uma nova técnica de investigação nos casos de estupro, que consistirá no envio de mensagens de texto aos suspeitos para que estes se incriminem perante suas vítimas. Segundo o diário britânico The Guardian, os investigadores testarão a medida, utilizada nos Estados Unidos e no Canadá, para tentar aumentar o baixo número de resolução de casos de estupro. Anualmente, cerca de 14 mil mulheres denunciam ter sido estupradas no Reino Unido, mas em apenas 6% dos casos o culpado é condenado, já que poucas vezes a denúncia chega aos tribunais devido à falta de provas. Uma vez que as mulheres tenham denunciado o estupro, a polícia pedirá que entrem em contato com seus agressores por meio de mensagens de texto de celular, para perguntar-lhes o porquê de terem agido daquela maneira. O que os investigadores tentam é que os estupradores admitam sua culpabilidade com frases como "desculpa, estava fora de mim, não voltará a acontecer". No entanto, a polícia ainda estuda com Promotoria se a tática poderia infringir a lei de Polícia e Provas Criminais de 1984, que obriga os investigadores a advertir os suspeitos sobre seu direito a solicitar a presença de um advogado, e de que qualquer coisa que digam pode ser utilizada contra ele. Um grupo de advogados especializados em julgamentos por estupro considera que esta medida transgrediria essa lei. Mas uma fonte policial assegura que não será necessário um desenvolvimento legal para aplicá-la, uma vez que as mensagens não serão utilizadas como provas nos tribunais, mas como indícios. Atualmente, as mensagens e as ligações telefônicas não podem ser utilizadas na Justiça britânica para declarar uma pessoa culpada de um crime.