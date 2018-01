Reino Unido põe, online, 100 anos de listas telefônicas É um pouco tarde para telefonar para Bram Stoker, o autor de Drácula, ou para o primeiro-ministro Winston Churchill, mas seus registros telefônicos - bem como os de milhões de outras pessoas - estarão online a partir desta quarta-feira, para benefício dos historiadores. Listas telefônicas britânicas datando desde 1880 - o ano em que os diretórios surgiram - vão para a internet, facilitando a pesquisa do passado. O serviço é uma operação conjunta da British Telecom (BT) e do website de genealogia ancestry.co.uk. David Hay, chefe de patrimônio histórico do arquivo da BT, que mantém as listas, disse que os registros "oferecem uma imagem única das comunidades britânicas em um formato regular e familiar, o que as torna ideais para o historiador social e de família". Os livros vão de 1880 a 1984, quando a BT foi privatizada. os livros trazem registros como o número do palácio de Buckingham em 1916, ou o telefone da casa do ator Laurence Oliver em 1930. Os primeiros registros a entrar online serão de 430 livros da Grande Londres. Só essa parte do acervo contém mais de 72 milhões de nomes.