Reino Unido precisa enfrentar crescimento 'terrível' do antissemitismo, diz ministra

Homens da polícia têm trabalhado lado a lado com organizações judaicas de modo a aumentar os esquemas de segurança depois do ataque a um supermercado kosher em Paris no começo do mês.

Theresa May disse que está "profundamente aflita" com o resultado de uma pesquisa na semana passada que mostrou que o sentimento antissemita ainda prevalece em meio a um público mais amplo no Reino Unido, com 45 por cento dos britânicos concordando com pelo menos um traço antissemita.

"Nós devemos...confrontar esse terrível crescimento do antissemitismo que temos visto", disse ela em evento organizado pela Junta Judaica de Deputados.

May ainda disse que o antissemitismo tem crescido desde o confronto do último ano entre Israel e a Faixa de Gaza, que deixou 2.100 palestinos e 72 israelenses mortos.

"Aquelas atitudes não têm lugar no Reino Unido e devemos fazer de tudo para erradicá-las", disse ela.

(por William James)