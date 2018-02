Reintegração de posse de prédio em SP é cancelada Uma reintegração de posse em um prédio na Rua 21 de abril, na Mooca, zona leste de São Paulo, foi cancelada na tarde desta terça-feira, 10. A Polícia Militar iniciou a remoção de 96 famílias do local por volta das 6h30. Ainda no início da manhã, cerca de 50 pessoas chagaram a interditar a Marginal Tietê, na altura da Ponte do Tatuapé, em um protesto contra a reintegração.