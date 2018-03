Reintegração de posse deixa 4,5 mil sem aula em SP As aulas de hoje e amanhã foram suspensas para cerca de 4,5 mil alunos de quatro escolas municipais que ficam na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A medida foi solicitada pela Polícia Militar, já que as escolas ficam próximas ao local onde foi feita na manhã de hoje a reintegração de posse do terreno da Viação Campo Limpo. A decisão foi publicada no "Diário Oficial" de sábado.