Reintegração de posse em SP muda itinerário de ônibus A Polícia Militar realiza na manhã desta terça-feira, 14, uma reintegração de posse na Rua São Francisco, entre o Parque do Anhangabaú e a Rua do Ouvidor, no centro de São Paulo. A informação é da SPTrans, que alterou o itinerário de 14 linhas de ônibus desde às 6h, por conta da ação policial. A assessoria de imprensa da PM, no entanto, afirma que não tem dados sobre a ação e explica que informações sobre reintegração de posse costumam ser mantidas em sigilo quando espera-se encontrar resistência.