Reitor da Uerj critica prisão de professora e alunos O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Vieiralves, afirmou nesta terça-feira, 15, que a prisão preventiva de alunos e da professora Camila Jourdan, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Filosofia da instituição, não é o melhor caminho para a solução de conflitos nem a melhor atitude para a democracia. Camila e outras 16 pessoas foram presas no sábado, 12, pela polícia do Rio, sob acusação de planejar protestos violentos para o dia seguinte, data da final da Copa do Mundo. Todos foram levados para o complexo penitenciário de Bangu.