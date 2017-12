Reitor da USP expõe crise orçamentária em carta

Ao jornal O Estado de S.Paulo, revelou, por e-mail, que, se os gastos continuassem no ritmo em que estavam e não houvesse uma "política responsável de austeridade", a reserva "se esgotaria em um ano e meio ou, no máximo, em dois anos".

O presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP, o professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), Sigismundo Bialoskorski Neto, disse que a reserva se esgotaria em ainda menos tempo. "Em determinado momento, isso poderia acontecer no início do próximo ano. A universidade teria em torno de mais 12 ou 15 meses, até que estivesse em uma situação realmente complicada, sem esse fundo para contingência."

Rodas foi procurado por e-mail e telefone durante a tarde de ontem, mas não respondeu aos pedidos de entrevista.

Zago afirmou na carta enviada à comunidade acadêmica que a reserva da USP passou de R$ 3,61 bilhões, em junho de 2012, para R$ 2,56 bilhões, no fim de 2013. Segundo ele, só nos três primeiros meses do ano, o valor teve ainda redução de R$ 250 milhões, indo para R$ 2,31 bilhões, "em função de compromissos assumidos anteriormente e só pagos em 2014".

Em clara crítica à gestão anterior, Zago afirmou que, quando estava no cargo de pró-reitor de Pesquisa, durante a administração de Rodas, não tinha conhecimento sobre a situação orçamentária da instituição, "compartilhada por poucas pessoas". Segundo ele, os pró-reitores não eram chamados para o planejamento financeiro. "Cada um apresentava as propostas de programas específicos de sua área (graduação, pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão)", disse ao Estadão.

Para ajustar o orçamento da universidade, Zago paralisou as contratações de pessoal - principal gargalo nas contas da USP - e as substituições de aposentados ou demitidos. Só com a folha de pagamento, a universidade tem 105,14% do orçamento comprometido atualmente.

Gastos com investimentos e pesquisa também foram cortados. "Novas construções tiveram de ser suspensas, sem consideração de prioridade ou interesse acadêmico: simplesmente não há recursos para atender a novos prédios", disse, em trecho da carta.

Segundo Bialoskorski Neto, para o orçamento da universidade voltar a um nível saudável seria preciso também considerar a variável de crescimento da arrecadação estadual e, consequentemente, do repasse às universidades estaduais. "A gente espera um ajustamento dessa folha salarial para 85%, 87%, ao longo dos próximos dois anos, o que já começa a ser um patamar saudável. Mas depende das variáveis econômicas, uma vez que os salários não podem ser reajustados."

Ele também disse que, na gestão anterior, o Conselho Universitário, órgão máximo da universidade, apenas acompanhava a aprovação da peça orçamentária do ano seguinte - e não a execução. "Nos últimos três meses, o conselho aprova e acompanha os gastos."

No fim da carta, o reitor admitiu que, se sua política de cortes de investimentos e suspensão de contratações for "mantida por um longo prazo, poderá trazer enormes prejuízos para a instituição". Zago afirmou, no entanto, que vai "atuar para minimizar os efeitos negativos dessas medidas, buscando atender às situações de maior emergência ou gravidade". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.