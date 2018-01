Relator do Cade dá Ok para fusão Sky-DirectTV, com restrições O conselheiro Luís Carlos Prado, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), acabar de dar voto favorável ao processo de fusão da Sky com a Direc TV. Ele, entretanto, colocou restrições à operação. Entre as restrições, está a exigência de que a nova empresa venha praticar um preço único nacional que poderá variar de acordo com a tributação local. Segundo o relator, a medida evitará que a empresa venha trabalhar com preço diferenciado nas localidades em que não há concorrente. Ele também recomendou que não seja dada exclusividade à nova empresa na transmissão de jogos de futebol dos campeonatos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e os estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo.