Relator mantém essência de projeto do superávit em parecer à Comisão de Orçamento

O relator da proposta, senador Romero Jucá (PMDB-RR), manteve o projeto inicial editado pelo Executivo, estabelecendo que possam ser abatidos da meta de superávit primário todos os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as desonerações tributárias. O projeto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano.

De acordo com Jucá, foram feitas apenas correções de “ordem redacional” para aperfeiçoar o texto. O relatório foi protocolado na comissão, mas ainda não foi lido no plenário da CMO, o que deve ocorrer no fim da tarde desta terça. A leitura é um exigência regimental para a votação do texto.

Calendário especial divulgado pelo senador prevê que a CMO vote o projeto na quarta-feira. Concluída sua tramitação na comissão, a proposta ainda precisa ser votada por deputados e senadores em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, já trancada por vetos, que precisam ser apreciados antes da proposta.

A oposição já anunciou, após reunião na manhã desta terça-feira, que pretende obstruir os trabalhos na comissão.

A meta de superávit primário do setor público estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de 167,4 bilhões de reais, ou cerca de 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Mas com os descontos já permitidos, o governo estava perseguindo uma meta de 99 bilhões de reais neste ano, equivalente a 1,9 por cento do PIB.

Se aprovado, na prática, o projeto desobriga o Executivo de realizar um superávit, já que de janeiro a setembro os gastos com o PAC somam 47,2 bilhões de reais e as desonerações chegam a 75,7 bilhões de reais, segundo dados do Tesouro. E esse montante total de 123 bilhões de reais deve subir até o fim do ano.

De janeiro a setembro, o resultado primário do setor público consolidado --governo central, Estados, municípios e estatais-- ficou negativo em 15,3 bilhões de reais, o primeiro na série histórica do Banco Central, iniciada em 2002. [nL2N0T126J]

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)