Relatora do Cade apoia fusão Kroton-Anhanguera com restrições A relatora da fusão entre Kroton e Anhanguera no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conselheira Ana Frazão, propôs nesta quarta-feira a aprovação da operação, mas condicionada ao cumprimento de restrições previstas em acordo negociado entre as partes e o órgão antitruste.