Relatório classifica como negativos os 'sinais vitais' da Terra Um relatório do Instituto Worldwatch que mede os "sinais vitais" do planeta Terra chegou à conclusão de que, das 44 tendências avaliadas, 28 estão "notoriamente ruins" e apenas seis estão positivas. A análise leva em conta dados como o consumo de carne, que está aumentando, e o crescimento econômico, e os relaciona ao problema mais amplo das mudanças no clima. "Acho que a alteração climática é o desafio mais premente que já enfrentamos", disse Erik Assadourian, diretor do projeto Sinais Vitais (Vital Signs). "Há muitas tendências para a mudança do clima, seja a produção de grãos, que é afetada pelas secas e pelas enchentes, ou a produção de carne, já que a criação de gado responde por 20 por cento das emissões de gases-estufa", disse ele à Reuters numa entrevista antes da divulgação do documento. Segundo Assadourian, a principal mensagem do relatório é o fato de que padrões insustentáveis de consumo foram responsáveis pela mudança no clima. As tendências medidas vão desde a disseminação da gripe aviária até o aumento das emissões de carbono, passando pelo número de conflitos violentos. O uso crescente da energia eólica foi uma das poucas tendências classificadas como positiva. Entre os dados ressaltados pelo relatório estão: -- A produção de carne atingiu o recorde de 276 milhões de toneladas (43 kg por pessoa) em 2006. -- O consumo de carne é um dos vários fatores que impulsionam a alta na demanda de soja. O aumento na área de cultura de soja na América do Sul pode tomar o lugar de 22 milhões de hectares de florestas tropicais e savanas nos próximos 20 anos. -- O aumento no consumo de peixes e frutos do mar faz com que muitas espécies de peixe tornem-se mais raras. Em 2004, as pessoas comeram 156 milhões de toneladas de peixes e frutos do mar, o triplo do consumo em 1950. -- As emissões de carbono nos Estados Unidos continuam a subir, mas o aumento mais drástico está acontecendo na Ásia, principalmente na China e na Índia.