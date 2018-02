Relatório deve ser protocolado hoje O deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR), relator do Plano Nacional de Educação (PNE), deve protocolar o projeto na tarde de hoje. A leitura do parecer deve ser realizada no início da tarde de amanhã. A apresentação do documento foi adiada algumas vezes por conta do impasse referente à porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) que deve ser investida na área. O texto original previa 7% até 2020, mas entidades pedem 10%.