Relatório diz que 75% das empresas sofreram ciberataques em 2009

Uma pesquisa realizada por uma empresa especialista em segurança na internet indica que 75% das empresas no mundo todo sofreram algum tipo de ciberataque em 2009, o que gerou gastos em média de US$ 2 milhões por empresa.

O relatório anual da Symantec, chamado 2010 State of the Enterprise Security (Estado da Segurança das Empresas, 2010, em tradução livre), pesquisou 2,1 mil empresas em 27 países durante o mês de janeiro, entre elas, 73 empresas no Brasil.

A pesquisa indicou que 42% das organizações consideram que estes ataques virtuais são a principal ameaça que enfrentam, acima até das atividades criminosas tradicionais (17%) ou desastres naturais (14%).

Estas empresas afirmam que está difícil garantir a segurança contra ataques cibernéticos devido à falta de funcionários, já que muitos cargos foram cortados durante a crise econômica mundial.

"Proteção da informação, atualmente, é mais desafiante do que nunca", afirmou Francis deSouza, vice-presidente do setor de segurança de empresas da Symantec.

"Ao estabelecer um plano para proteger sua infraestrutura e informações, aplicar políticas de tecnologia e gerenciar sistemas de forma mais eficiente, as companhias poderão aumentar a competitividade", acrescentou deSouza.

Aumento

Outro problema apontado pelas empresas pesquisadas é o aumento no uso da conectividade, com funcionários baixando dados corporativos para dispositivos privados.

Entre as empresas pesquisadas pela Symantec, 29% também relataram um aumento nos ciberataques nos últimos 12 meses.

Todas as empresas que sofreram ataques registraram perdas devido ao problema em 2009. As perdas mais frequentes foram por roubo de propriedade intelectual, roubo de informações de cartões de créditos de clientes ou outras informações financeiras, e roubo de informações pessoais de clientes que podem ser identificadas pessoalmente.

Entre as recomendações feitas pela Symantec para o aumento da segurança virtual das empresas é a proteção da infraestrutura (ambiente de rede, mensagens), proteção da informação da empresa e o desenvolvimento e aplicação de novas políticas de tecnologia nas empresas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.