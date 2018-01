Relatório mostra aumento da pedofilia na internet O mercado da pornografia infantil se desenvolve e utiliza formas cada vez mais novas e tecnológicas. Entre e-mails, troca de arquivos, salas de chat, mensagens para celulares, os criminosos têm a sua disposição um número cada vez maior de possibilidades de sedução de menores, e o uso da internet cresce também no fenômeno da prostituição infantil. O alarme foi dado pela organização Save the Children na Itália, que no seu terceiro relatório sobre pornografia infantil na Internet registra um aumento da utilização das novas tecnologias. Foram mais de 3 mil denúncias de materiais pornográficos e pedófilos enviadas à organização italiana entre os anos de 2004 e 2005. Cerca de 66% destas referem-se a sites na internet, 20% a spam e e-mails "indesejados", 10% a trocas de materiais de pornografia infantil e 2% de salas de chat. Em relação ao relatório anterior (2003/2004), o número total de denúncias cresceu 10%. Em relação às tendências deste fenômeno, o dado mais significativo consiste no aumento exponencial da troca de arquivos pela internet, equivalente a 85,4% em 2005 em relação ao ano anterior. Também muito delicado o crescimento de 47% do número de denúncias de e-mails "indesejados", contendo materiais de pornografia infantil ou com o link para sites deste gênero. Este sistema, além de tudo, também permite esconder o remetente, ao contrário de um site na internet, mais exposto e visível às atividades de investigações policiais.