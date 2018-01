Relatório mostra melhores portais de vídeo online A aquisição do YouTube pela Google foi o mais recente episódio do cada vez mais aquecido mercado de vídeos na internet, onde a disputa crescente ainda inclui gigantes de mídia com o portal Yahoo e a Fox Interactive, dona do portal MySpace. Conforme indica relatório da empresa de pesquisas comScore Video Metrix, o a empresa que teve a maioria dos downloads, com mais de 20%, foi a Fox Interactive, graças em boa parte ao tráfego no portal MySpace, seguido do portal Yahoo com 11,8%, seguido pelo YouTube com 9,9%. Considerando os dados de agosto, o Google Vídeo vinha num distante sétimo lugar com apenas 1,5% da exibição de vídeos. O crescimento do acesso a este tipo de conteúdo é vital para a indústria, que pode, ao se firmar, estabelecer modelos de venda de material pela internet, com o acesso pago, ou então criar formas de remuneração por meio da veiculação de publicidade. Em outro estudo, por exemplo, a consultoria Yankee Group avalia que o mercado de anúncios vinculados a vídeo online crescerão em torno de 200% neste ano, desacelerando aos poucos para, em 2007, crescer 117%. As previsões são confirmadas por estimativas da empresa de estudos eMarketeer, que projeta o faturamento global de publicidade em vídeos online de US$ 2,35 bilhões em 2010 contra ´meros´ US$ 385 milhões neste ano.