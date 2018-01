Religiosa só fará prova do Enem a partir das 19 horas

Por questões religiosas ela iniciará suas provas no início da noite, "por guardar o sábado", mas para ela o problema está na questão psicológica. "É necessário ficar na sala, esperar o período inteiro, até disseram que mudariam isso, mas continua a mesma coisa", lamentou.

Mariana integra o grupo de 354.002 estudantes que realizam a prova do Enem no Estado neste final de semana. Segundo o Ministério da Educação (MEC) é um índice 26% superior em relação aos inscritos no ano passado. Na capital, são 64 locais de provas.

A Prefeitura de Curitiba chegou a disponibilizar oito linhas especiais de ônibus para reforçar o transporte coletivo, mas nem isso foi suficiente para Diego Vieira, de 20 anos, evitar o atraso. Morador no bairro Tatuquara, a 18 quilômetros do colégio onde faria a prova, Diego lamentou o trânsito para justiçar o minuto atrasado.

"Não será isso que vai me fazer desistir, infelizmente aconteceu, houve essa demora do ônibus, mas tenho muita fé e amanhã (domingo) vou me preparar melhor", disse Diego, que vai tentar uma vaga no Seminário de Ponta Grossa (PR), nas cadeiras de Teologia e Filosofia.

Para Adriana de Paula Souza, 33 anos, a expectativa de uma boa prova é grande. Em sua segunda tentativa, Adriana tenta uma vaga no curso de Direito, mas torce para que as questões não sejam tão extensas quanto às do ano passado. "As perguntas eram tão longas que provocavam cansaço, espero que seja mais resumida", concluiu.