Remédio para câncer perde apoio nos EUA

GAITHERSBURG, EUA

Conselheiros da Food and Drug Administration (FDA), agência que regula remédios e alimentos nos Estados Unidos, retiraram sua aprovação ao Avastin, uma droga popular no tratamento do câncer de mama nesse país.

A decisão, por 12 votos a 1, foi tomada após a descoberta de que o Avastin não tem a eficácia que se imaginava ? especialmente quando usado concomitantemente à quimioterapia ?, além de provocar efeitos colaterias, como a alta da pressão arterial.

Analistas afirmaram ontem que a retirada da droga do mercado americano diminuiria os ganhos do laboratório Roche, o maior fabricante de remédios da Europa, em cerca de US$ 1 bilhão por ano.

"Estamos desapontados com a recomendação do comitê e acreditamos que o Avastin deveria continuar como uma opção", disse Sandra Horning, chefe de desenvolvimento clínico da Roche para oncologia e hematologia.

No Brasil, o remédio não tem autorização para tratar câncer de mama, mas pode ser consumido por pacientes com câncer de pulmão ou colorretal. /