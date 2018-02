Remoção de armas químicas da Síria irá atrasar, diz organização

O mau tempo e as frentes de combate variáveis da guerra civil síria atrasaram a entrega de estoques essenciais aos locais nos quais as toxinas estão sendo preparadas para envio ao porto de Latakia, disse a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês).

"Provavelmente irá acontecer um atraso", disse Franz Krawinkler, chefe de logística da OPCW, à TV estatal austríaca ORF neste sábado.

"Por causa de várias influências externas, incluindo o clima (...), certos estoques logísticos necessários para este transporte podem não ser entregues a tempo."

A Síria concordou em entregar suas armas químicas até junho próximo, nos termos de um acordo proposto pela Rússia e aceito pelos Estados Unidos, depois de um ataque com gás sarin em 21 de agosto atribuído pelas nações ocidentais ao governo do presidente Bashar al-Assad.

Damasco concordou em transportar os artefatos químicos "mais críticos", incluindo cerca de 20 toneladas de agente mostarda, pelo porto de Latakia, no norte sírio, até 31 de dezembro, para serem destruídos com segurança no exterior e longe da zona de guerra.

Um diplomata russo disse a uma agência do país na sexta-feira que o prazo seria perdido porque as toxinas que podem ser usadas para fazer sarin, gás VX e outros agentes ainda têm uma viagem potencialmente perigosa até Latakia.

"A remoção ainda não começou", disse Mikhail Ulyanov, chefe do departamento de desarmamento do Ministério das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias russa RIA, após uma reunião internacional sobre os esforços de remoção de armas químicas.

A Rússia, que tem dado um apoio crucial a Assad durante os quase três anos da guerra civil síria, transportou por avião 75 veículos armados e caminhões para o país na semana passada para levar os artefatos químicos para Latakia.

Forças governamentais sírias assumiram o controle de uma estrada essencial conectando Damasco ao litoral no começo deste mês, mas Ulyanov disse que a viagem ainda pode ser complicada.

"Eles (os artefatos químicos) terão que ser levados por estradas perigosas, há vários trechos perigosos", disse ele.

Ulyanov declarou ainda que especialistas de vários países, das Nações Unidas e da OPCW chegaram a um "entendimento comum sobre os pontos principais" de um plano para levar as toxinas do porto para águas internacionais, mas não deu detalhes.

(Por Georgina Prodhan)