Renan diz que vai instalar CPI da Petrobras no Senado, mas apresentará recurso ao STF O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), pediu nesta terça-feira a líderes partidários que indiquem os membros que vão integrar a CPI da Petrobras, mas anunciou que apresentará recurso sobre decisão da ministra Rosa Weber, do STF, que determinou instalação da investigação exclusiva da estatal.