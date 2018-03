Renan inicia prazo para indicações a CPI sobre cartel do metrô de São Paulo O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou o início da contagem do prazo para que sejam indicados os integrantes para a CPI sobre suposto cartel de empresas de trens e metrôs em São Paulo e no Distrito Federal, que pode ter efeitos negativos sobre políticos do PSDB.