Renan pede indicações a partidos e dá pontapé inicial à CPI mista da Petrobras

Agora, os líderes partidários têm até cinco sessões legislativas da Câmara ou do Senado para fazer as indicações da CPI mista, formada por deputados e senadores. Caso não façam isso, o próprio presidente do Congresso poderá escolher integrantes das bancadas para compor a comissão.

Durante a sessão do Congresso, Renan respondeu aos questionamentos regimentais que tentavam impedir a instalação da CPI mista e encaminhou um recurso de sua própria decisão à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o que não impede, porém, a instalação da investigação.

Além da CPI mista, também está em andamento no Senado a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito composta apenas por senadores, o que o governo prefere, por acreditar ter maior controle sobre os aliados da Casa. Porém, com a instalação da CPI mista, dificilmente uma investigação restrita ao Senado avançará.

A CPI da Petrobras foi proposta pela oposição para investigar, entre outras denúncias de irregularidades, as suspeitas sobre a compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, na época em que a presidente Dilma Rousseff presidia o Conselho de Administração da estatal.

Diante das denúncias, Dilma disse em nota que a compra da refinaria foi aprovada pelo Conselho de Administração com base em parecer técnico e juridicamente "falho" apresentado pela área internacional da empresa.

A CPI mista é alvo de grande preocupação no governo, que teme perder o controle da investigação, já que muitos deputados que integrarão a comissão vivem num clima de discórdia com o Executivo e consideram a CPI um bom palco para alavancar suas reeleições.

Nos últimos dias, caciques peemedebistas, o vice-presidente Michel Temer e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, entraram numa operação de guerra para enquadrar o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), e impedir que ele indique para a CPI mista parlamentares que estão em atrito com o Executivo.

A primeira reunião, disse um peemedebista à Reuters, ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), com a participação de Cunha, de Renan e do líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM).

Neste encontro, Cunha teria resistido à pressão e dito que não abriria mão da autonomia para indicar quem achasse melhor para participar da CPI mista da Petrobras.

A posição assustou os peemedebistas, que relataram a conversa a Dilma na terça-feira, após uma cerimônia no Palácio do Planalto. A presidente considera que a investigação só foi instalada para desgastá-la politicamente em ano eleitoral.

A tensão se manteve até a manhã desta quarta-feira, quando um café da manhã entre Cunha, os caciques peemedebistas, Temer, Mercadante e o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, selou um acordo mínimo de convivência.

Cunha se comprometeu a integrar a CPI mista como titular e indicar um deputado não tão radical para a outra vaga do PMDB da Câmara dos Deputados.

À Reuters, Cunha negou que tenha negociado com o governo as indicações da CPI e confirmou que será titular na comissão. Ele deve indicar o deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) para a outra vaga de titular e o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) como suplente. Mabel é considerado um rebelde que dialoga com o governo.

Mas a preocupação do governo não se resume ao PMDB - o PR e o PP também preocupam.