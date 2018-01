Renan pressiona Maia para votar projeto dos supersalários nesta quarta

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que vai pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que vote o projeto para acabar com salários acima do teto constitucional ainda nesta quarta-feira, 14, na Câmara.

O projeto foi aprovado na noite de ontem pelo Senado Federal e seguiu para a Câmara. Renan tornou a afirmar sua intenção de prosseguir com outras etapas para coibir supersalários, como a possibilidade de devolução de valores dos últimos cinco anos.

“Temos que decidir se quem recebeu a mais, pelos menos nos últimos cinco anos, vai devolver. Essa é uma decisão importante, que vamos discutir na sequência da Comissão (Especial do Extrateto). E também vamos trabalhar para colocar o teto nas concessões de serviços públicos. Não tem sentido concessionária de serviços públicos pagar salários absurdos, enquanto a grande maioria do povo brasileiro ganha um salário mínimo e está exposta ao desemprego”, afirmou Renan.

As propostas aprovadas ontem atingem, entre outros, magistrados, militares, chefes dos Poderes e servidores de estatais. Também enquadra como ato de improbidade a autorização de pagamento de verbas remuneratórias acima do limite. Em um dos textos aprovados ainda consta divulgação de todas as remunerações pagas aos agentes públicos, incluindo aposentados e pensionistas. Os projetos seguem agora para votação na Câmara, que deve analisá-los somente a partir de 2017.