Renascer monopoliza CPI da Pedofilia, dizem entidades

A tensão aumentou ontem, quando o primeiro a discursar na sessão foi o assessor do senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI da Pedofilia no Senado e também evangélico. Rony Lins causou mal-estar ao dizer que a ?caravana do combate à pedofilia é um sucesso de público em todo o País?. E conclamou São Paulo a abraçar o debate. À reportagem, ele acusou entidades e o vereador Carlos Alberto Bezerra Júnior (PSDB) de tentar defender pedófilos ao considerar o desvio uma doença.

Lins disse conhecer ?administradores de empresas e diretores de banco? que entregam suas filhas de 4 anos para serem abusadas. ?Pedofilia não é uma doença, é um crime?, discursou Lins. Uma outra mulher, que contou ter uma filha que sofreu abusos, disse ter ido à Câmara a pedido de Aguiar. No dia 26 de março, os discursos da sessão também foram monopolizados por integrantes da Renascer, segundo as entidades que pediram ampliação de foco da CPI. Três pessoas ligadas à Igreja foram relatar casos de pedofilia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.