Renault tem resultado acima do esperado em 2011

A fabricante teve um fluxo de caixa livre de 1,08 bilhão de euros (1,41 bilhão de dólares) no segmento automotivo, superando a meta de 500 milhões de euros. O lucro líquido despencou 39 por cento, para 2,09 bilhões de euros.

"A Renault lidou com diferentes crises ao longo do ano", afirmou o presidente-executivo, Carlos Ghosn, em comunicado.

A montadora manteve o objetivo de atingir fluxo de caixa positivo em 2012, apesar do declínio do mercado europeu que estima em 3 a 4 por cento para o fechado do ano. As vendas do grupo cresceram 9,4 por cento, para 42,63 bilhões de euros no fechado do ano.

Os resultados superaram previsões de analistas de 41,4 bilhões de euros de receita e 2,01 bilhões de euros de lucro líquido, com base na média de estimativas recolhidas pela Thomson Reuters.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, a PSA Peugeot Citroën, maior concorrente francesa da Renault, colocou à venda o rentável negócio de logística Gefco após a dívida líquida ter saltado 170 por cento, para 3,36 bilhões de euros. A PSA consumiu 1,6 bilhão de euros em fluxo de caixa em 2011, conforme a divisão passou para um prejuízo líquido de 92 milhões de euros no fechado do ano.

A divisão principal de manufatura da Renault se saiu melhor, com lucro operacional caindo 17 por cento, para 330 milhões de euros, ou 0,8 por cento das vendas, contra uma margem operacional no segmento de 1,1 por cento em 2010.

A montadora francesa também se beneficiou de uma alta de 23 por cento na contribuição no lucro, para 1,33 bilhão de euros, por parte da afiliada japonesa Nissan, em que tem uma participação de 43,4 por cento.