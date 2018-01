Renda da Megaleite supera R$ 3 milhões A Megaleite 2007, encerrada dia 8, em Uberaba (MG), reuniu 1.386 animais das raças girolando, gir, sindi e guzerá de criadores de vários Estados. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Marcos Amaral Teixeira, o faturamento da mostra superou R$ 3 milhões. O Leilão Úbere Cheio bateu recorde de preço de girolando: a vaca Patativa Marcowitcz foi vendida por R$ 48 mil, segundo a Nova Sat Leilões realizadora do remate. O animal, ofertado por Filipe Alves Gomes, da Fazenda Volta Fria, em Raposo (RJ), foi arrematado pelo criador José Geraldo Vaz Almeira, da Bahia. A vaca campeã do 18º Torneio Leiteiro da foi Malandra Lins, com média de produção de 72,31 quilos de leite por dia. Durante a mostra, foram realizadas a 4ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite, 18ª Exposição Nacional de Girolando, 6ª Exposição Estadual de Gir Leiteiro - Torneio Leiteiro do Gir, 1ª Mega Regional da Raça Sindi, Mostra Especial do Guzerá Leiteiro, 7ª Exposição de Ovinos de Uberaba, 3ª Exposição de Filhotes e 5º Encontro Regional de Veículos Antigos e Exóticos de Uberaba.