Reparos podem deixar 350 mil sem água neste sábado em SP

Cerca de 350 mil moradores das zonas oeste e norte da capital paulista e de Osasco, na Grande São Paulo, poderão ficar sem água amanhã por conta de reparos, entre 7 e 21 horas. Nesse período, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) suspenderá o fornecimento para regiões das duas cidades para substituir uma válvula telecomandada no Reservatório Lapa, na zona oeste de São Paulo. A peça é um dispositivo mecânico que controla o fluxo de água para o reservatório. Segundo a empresa, a troca deverá melhorar a operação do reservatório e garantir maior regularidade ao abastecimento. Recomenda-se que a água armazenada nas caixas das residências seja consumida moderadamente durante a realização do serviço. A retomada do fornecimento será feita de forma gradual e pode ser mais lenta nos bairros localizados em pontos mais altos e distantes do reservatório. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento, no número 195. A ligação é gratuita.