REPERCUSSÃO-Dilma é reeleita presidente com placar mais apertado desde redemocratização

Confira, a seguir, comentários de políticos e cientistas políticos sobre o resultado da eleição.

ROBERTO ROMANO, PROFESSOR DE ÉTICA E POLÍTICA, UNICAMP:

"Foi uma eleição apertadíssima, você tem quase que metade dos votos concedida ao Aécio Neves, o que configura uma divisão bastante forte do eleitorado, o que mostra que o Partido dos Trabalhadores, a presidente, e sobretudo, Luiz Inácio Lula da Silva, terão que tomar muito cuidado agora com seus pronunciamentos. Qualquer pronunciamento imprudente pode causar danos ao longo dos próximos quatro anos", disse.

"É uma situação muito delicada para os vencedores e efetivamente vai ser preciso muito cuidado e muita cautela para não entornar o caldo de vez."

HELCIMARA TELLES, CIENTISTA POLÍTICA, UFMG:

"Por conta do Legislativo, que está muito fragmentado, ela vai ter que fazer concessões. Vai ter de governar com 28 partidos, esse vai ser o desafio... É um Legislativo fragmentado, uma eleição muito polarizada. Vai ter que ceder ao Congresso, mas também vai ter que ceder à sociedade, que pede mudanças. Ela vai ter muita dificuldade de articulação. Vai haver uma certa instabilidade em função dessa fragmentação do Congresso".

LUCAS DE ARAGÃO, SÓCIO-DIRETOR, ARKO ADVICE:

"A vitória da Dilma Rousseff fica marcada pela sua força do Nordeste e como Aécio Neves não conseguiu ter o mesmo desempenho no Sudeste. Ele perdeu em seu reduto, em Minas, e também no Rio de Janeiro, só foi melhor do que esperado em São Paulo", disse.

"O PT mostrou que é um partido de chegada, quando a militância mostra a sua força. Agora, ela (Dilma) terá que lidar com um Congresso mais fragmentado. E um país dividido. Isso pode indicar uma relação tensa com o Legislativo, sem a tradicional lua de mel quando um novo presidente assume."

BETO RICHA (PSDB), GOVERNADOR REELEITO DO PARANÁ, NO TWITTER:

"Espero que a presidente Dilma, reeleita para suas funções, governe de forma republicana... Tratando de forma indistinta todos os Estados da Federação, e proceda todas as reformas que o país há muito espera. A democracia brasileira sai fortalecida de mais este pleito."

JAQUES WAGNER (PT), GOVERNADOR DA BAHIA, NO TWITTER:

"Dilma terá um 2º governo ainda melhor, com mais futuro, mais realizações e esperança para os brasileiros."

IDELI SALVATTI, MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS

"Foi apertada, mas foi vitória, o povo foi sábio. Se é para dar continuidade e avançar, melhor reeleger a presidente Dilma. O mais importante é respeitar a decisão soberana do povo brasileiro."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro, em Brasília; Vinícius Cherobino, em São Paulo; Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)