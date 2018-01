REPERCUSSÃO-Eduardo Campos morre em acidente de avião

Veja abaixo comentários sobre a morte do candidato:

DEPUTADO ROBERTO FREIRE (PE), PRESIDENTE DO PPS

“É uma tragédia, uma infelicidade. Não só para os amigos e para os correligionários, mas principalmente para o Brasil perder um homem como Eduardo Campos.”

DANIEL MENIUK, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DA GE

"Difícil digerir essa notícia. Uma perda importante no contexto da política brasileira. Ele tinha um discurso afinado com o do empresariado. Um cara com visão de país, negócios, desenvolvimento. Era um visionário de sucesso, uma perda absurda."

EVANDRO VASCONCELOS, DIRETOR DA LIGHT

"Para o país foi uma perda significativa. Me lembro de outras grande perdas, como a de Tancredo Neves, e isso diminui o debate político. O Campos trazia questões, independentemente de quem vota ou não nele, importantes para o debate e o desenvolvimento do país. Ele tinha no discurso dele ingredientes importantes para o debate político, e a política perde muito."

SENADORA KÁTIA ABREU (PMDB-TO), PRESIDENTE LICENCIADA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA (CNA):

“Vai ser uma marca terrível nessas eleições, em um momento democrático tão importante. Vai ficar um buraco nessa eleição, uma falta enorme. O debate vai ficar falho. Estou muito solidária à família.”

MARTA SUPLICY, MINISTRA DA CULTURA

"O Brasil perde um grande político: jovem, dinâmico e competente. Eduardo Campos deixa uma lacuna nesta nova geração e o povo brasileiro sentirá falta de sua contribuição para um país melhor."

(Reportagem de Jeferson Ribeiro e Leonardo Goy, em Brasília)